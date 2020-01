Le Pays du Sourire de Franz Lehar, 2ème partie

Une fois en Chine, Lisa, certes, est heureuse tout comme son prince, mais ce bonheur est menacé par l’oncle de Sou-Chong, qui a mal accepté cette mésalliance, reprochant également au prince son union avec une européenne et sa monogamie, peu appréciée dans ce pays !

La jeune femme doit donc composer avec des différences culturelles inattendues, plus particulièrement la polygamie qui va être imposée à son mari par son union prochaine avec quatre princesses chinoises.

Leur histoire d’amour, hors norme pour l’époque, est devenue impossible et la situation insupportable pour Lisa. Elle finit par haïr son époux et ne pense plus qu’à une seule chose, fuir la Chine et retrouver son Autriche natale.

Ballade Musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer