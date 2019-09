Le pianiste Aurélien Pontier : un Choc de Classica

Le 18 mars dernier, idFM Radio Enghien accueillait le pianiste Aurélien Pontier qui nous présentait son album de Transcriptions et Paraphrases de Franz Liszt enregistré chez Ilona Records.

Déjà, notre imagination avait été nourrie par les atmosphères et couleurs multiples des oeuvres de Liszt qu’il interprète avec talent et finesse autour de Verdi – Wagner et Gounod.

Aurélien Pontier est l’une des personnalités marquantes de la jeune génération des pianistes français.

Il vient de le prouver en venant d’obtenir le CHOC de Classica. Aurélien Pontier – un artiste unique et profondément original à la très grande virtuosité – cite le Républicain Lorrain.

Aurélien Pontier rejoint fièrement la cour des grands aux côté d’Arrau, Kocsis, Dalberto cite Jérémie Bigorie, CHOC de Classica, juillet 2019 – Le présent récital opère une juste réhabilitation grâce aux moyens prodigieux dont dispose Aurélien Pontier, lesquels lui permettent d’harmoniser du bout des doigts l’oeil et l’oreille, l’orchestre et la scène: bienvenue à l’opéra –

Ballade musicale est heureuse de recevoir à nouveau Aurélien Pontier dont l’interprétation est éblouissante dans cet album des – Transcriptions et Paraphrases d’opéra de Liszt – que souhaite vous faire découvrir BS Artist Management.

Présenté par Bernard Ventre.