Le pianiste Vassilis Varvaresos : un nouveau disque

Le pianiste franco-grec est l’invité de Ballade musicale pour nous présenter son nouveau disque V For Valse produit par le label Aparté. Diplômé de la Juillard School de New York et du CNSMD de Paris, Vassilis Varvaresos, a été invité en récital à la Maison Blanche par le Président Barack Obama.

Lauréat de concours internationaux, il se produit dans de prestigieuses salles de concert en Europe et est invité dans de nombreux festivals tel le Festival Chopin de Nohan.Fondateur du trio Bell’ Arte et du duo Inui / Varvaresos, il est également musicologue et auteur d’un ouvrage sur l’approche musicale de Debussy.

Son nouveau CD récital autour de la valse contient des oeuvres chargées de sensualité, d’ironie et de puissance de Liszt, Schumann, Tchaïkovsky, Scriabine, Rosenthal sur des thèmes de Johann Strauss et la Valse de Ravel.

A ne pas manquer : le récital de Vassilis Varvaresos, Salle Gaveau : mardi 15 mai à 20h30

Présenté par Christophe Gravereaux.