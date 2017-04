Le prix IDFM remporté par Dweling Heights sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy

Malgré un temps maussade, l’hippodrome d’Enghien/Soisy avait attiré de nombreux spectateurs ce samedi 22 avril 2017 pour assister à huit courses dont le prix de l’Atlantique Casino Barrière remporté par le champion Bold Eagle.



L’évènement fut aussi le Prix IDFM Radio Enghien, radio associative 100% Ile-de-France, partenaire du Trot qui clôturait cette réunion hippique qui a été commentée avec enthousiasme par notre journaliste Bernard Ventre.





Les auditeurs ont suivi en direct aux environs de 17h45 cette 8ème course de 2150 mètres en attelé qui réunissait 10 pouliches de 4 ans.



Dweling Heights, dont le driver n était autre que Franck Nivar, qui remporta le prix de l’Atlantique, franchit la première la ligne d’arrivée en 1’15 secondes suivi de près par Darling Lorraine en 1’15 secondes et un dixième et Diana du Pech en 1’15 secondes six dixième. Il fallait donc jouer le trio 7- 5 – 9 pour remporter 92,40 euros avec une mise de 1 euro.





Sur le podium, Bernard Ventre missionné par Bernard Toublanc, nouveau président d’ IDFM Radio Enghien, a félicité le driver Franck Nivar et l’heureux propriétaire de Dweling Heights, Elie Nataf. Cinq ravissantes Pom pom girls ont alors offert au public un superbe show dansant que n’a pas manqué de prendre en photo Jean-François Dupaquier devenu grand reporter pour l’occasion.





Ne manquez pas le prochain Prix IDFM Radio Enghien prévu au début de l’été 2017, lors des Estivales de l’hippodrome de juin/juillet.