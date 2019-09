Le Professeur Henri Joyeux et les perles de la ruche

A moins d’être tombé dans un pot de miel étant enfant, le Professeur Henri Joyeux en a fait son cheval de bataille pendant ses études de chirurgie. Tout le long de sa vie, il crois et pense que l’abeille est le nectar de notre santé.

Pour preuve son best seller : ” Les abeilles et le chirurgien ” paru aux éditions du Rocher. Pour vous et idFM, il parle Apithérapie : abeille, miel, pollen, gelée royale et propolis tant sur le plan écologique que sanitaire, immunitaire, thérapeutique et nutritionnel.

Puis viens le tour d’Elise Hernandez Dg de Secrets de Miel de nous évoquer ces supers nutriments.

Je les remercie de tout coeur pour ce voyage autour des “filles du soleil”.

Merci à Patrice Percie Du Sert pour son livre “Ces pollens qui nous soignent” chez Guy Trédaniel et le site Pollnergie.