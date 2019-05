Le Quintette Aquilon, l’album Saisons, un respect de l’environnement

Le Quintette Aquilon,composé de Marion Ralincourt, flûte, Claire Sirjacobs, hautbois, Stéphanie Corre, clarinette, Marianne Tilquin, cor, Gaëlle Habert,basson, vient de réaliser Saisons une production physique restreinte et respectueuse de l’environnement : digipack en carton brut et papier recyclé, impression minimaliste, absence de cellophane et retour aux racines éthymologiques de la saison.

Les 5 musiciennes cultivent activement au sein de leur démarche artistique des projets faisant la part belle aux grands sujets actuels : lutte contre le réchauffement climatique avec ce dernier album Saisons.

Elles tentent d’apporter des réponses à travers ce cycle recomposé des saisons en faisant appel à plusieurs compositeurs : Astor Piazzola, Henri Tomasi, Samuel Barber, Jennifer Higdon, Cecilia McDowall.

C’est le 1er CD qui fleurit distribué par Klarthe. A l’intérieur de la pochette, une surprise vous attend grâce à une feuille de papier ensemencée de graines de fleurs à planter.

Le Quintette Aquilon invité de idFM Radio Enghien, la radio du bien-être a réalisé un défi de taille en produisant un objet disque qui n’utilise que des matériaux vertueux et recyclés.

