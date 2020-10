Le rendez-vous des Gobelins, un roman de Martine Gozlan

Martine Gozlan est journaliste, essayiste, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, elle a publié de nombreux ouvrages sur l’Algérie, la Turquie, Israël, et a couvert des terrains où l’aventure et la géopolitique sont parties liées.

À coup sûr, son premier roman est un coup de maître!

Il nous fait parcourir des milliers de kilomètres depuis Kovno en Lituanie jusqu’à Souk Arhas, en Algérie, avec comme guide une femme fantômatique Rose dont la famille fuit le régime tsariste, et s’installe après bien des hésitations dans le quartier des Gobelins, à Paris.

C’est le roman de l’exil, roman de la mémoire perdue et retrouvée, c’est le roman de la liberté toujours à gagner, que l’on soit un homme et surtout si l’on est une femme!

Martine Gozlan qui fréquente depuis plus de 30 ans les salles de rédaction, connaît parfaitement le monde du journalisme et des médias, et nous y fait pénétrer par la porte la plus intéressante, celle qui incite à la réflexion, au courage de la pensée non sectaire. Parmi les ancêtres lointains de Rose il y a le sage Gaon de Vilna, le savant pour qui seule l’étude sauvera l’humanité.

Pour Martine Gozlan, l’étude c’est avant tout les livres, la pluralité des livres, la curiosité de l’autre, la rencontre. Son roman qu’on ne peut pas lâcher un instant est tendu comme la corde d’un arc, avec de temps en temps des accélérations qui jusqu’à la fin gardent le lecteur en haleine.

L’entretien qu’elle nous a accordé est plein de cette connaissance qu’elle a du monde, des racines lointaines d’une famille aux multiples branches, où se mêlent des traditions différentes, des langues et des comportements différents, insérés dans une longue histoire.

Passionnant d’un bout à l’autre, avec de très jolis choix musicaux!

Claude Lévy