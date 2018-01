Autour d’œuvres de Mendelsohnn, Chopin, Berlioz, Schubert, Schumann, Liszt, Tchaïkovski et Brahms, Christophe Gravereaux, nouveau présentateur de IDFM Radio Enghien, plaidera pour le Romantisme en Europe en vous offrant des enregistrements inédits.

Il s’agit de Otto Klemperer et le Philharmonique Orchestra de Londres, le Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert Von Karayan, Charles Munch et l’Orchestre de Paris et le Royal Concertgebouw d’Amsterdam dirigé par Bernard Haiting.

Cette Balade musicale exceptionnelle vous propose des interprètes prestigieux comme le violoncelliste Mstislav Rostropovich, les pianistes Martha Argerich, Claudio Arrau, Maurizio Pollini, Lazar Bermann auxquels s’ajoutent le Beaux Arts Trio et un des plus grands violoniste du XXème siècle: Christian Ferras..

Présenté par Christophe Gravereaux.