Dimanche 16 décembre à 16h, à l’Église Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains, le Stabat Mater de Giovanni Pergolesi et Vincent Bonzom avec le concours des solistes, Grâce Hye-Young Stoullig et Seungeun Oh, sera exécuté par l’Ensemble Orchestral d’Enghien-les-Bains, le choeur de la Vallée de Montmorency, le choeur Arc-en-ciel de Marolles-en-Brie et la Fabrique des Histoires de Paris sous la direction de François Detton.

Le Stabat Mater de Giovanni Pergolesi a été interprété de nombreuses fois alors que le Stabat Mater de Vincent Bonzom le sera pour la troisième, après avoir été créé à la Collégiale de Montmorency puis à l’Église Saint-Germain de Soisy-sous-Montmorency le dimanche 25 novembre 2018, où il a séduit par son harmonie entre l’orchestre, les chœurs et la voix lumineuse de la soprano Grâce Hye-Young Stoullig ; une composition de toute beauté de Vincent Bonzom digne des plus grands.

Vincent Bonzom est l’invité de cette émission, accompagné des deux solistes et rejoint en duplex par le pianiste Vittorio Forte qui vient d’enregistrer l’intégrale des valses de Chopin, un album qu’il a intitulé Chopin Waltzes.

Présenté par Bernard Ventre.