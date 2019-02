Le syndicat Emeraude, un objectif, le zéro déchet

Les déchets préoccupent toujours un peu plus nos concitoyens et leurs élus. Ils s’inquiètent des coûts, de l’impact environnemental, des solutions retenues et des impacts potentiels sur la santé.

Ne pas gaspiller, c’est considérer au maximum chaque déchet comme un bien qui peut être réutilisé, comme une matière qui peut être récupérée, recyclée, valorisée

Gérard Lambert-Motte , Président du Syndicat Emeraude, maire du Plessis-Bouchard, Conseiller Départemental du Val d’Oise est notre invité. Il nous explique que en ce début d’année 2019, l’heure est plus que jamais placée sous le signe de la prévention des déchets.

Présenté par Bernard Ventre.