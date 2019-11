Le tango, patrimoine de l’humanité – sa poésie

A l’occasion de la sortie de l’album Anclao en Paris, Ballade musicale vous invite à la danse tragique et sensuelle des sons et mots. Avec ce disque autour du tango, milonga et vals, le chanteur Nahuel di Pierro souhaite évoquer la musique de sa ville, Buenos Aires, le chant de ses racines, qui dans la bouche de ses grands-parents et de ses parents a su forger son identité de chanteur et son amour de la musique.

Le guitariste Tomás Bordalejo déclare : C’est un plaisir de partager cette musique qui nous caractérise si bien, nous qui sommes originaires d’Argentine et d’Uruguay. C’est quelque chose qui dépasse les limites géographiques et culturelles.

Le chanteur Nahuel di Pierro, à la voix de velours, le guitariste Tomás Bordalejo et la poétesse Katia-Sofia Hakim sont nos invités. De Buenos Aires à Paris en passant par New-York, ils vous feront partager et entendre les mésaventures des poètes du tango.

