Le théâtre de Slavek, une aventure romanesque à Prague au 18ème siècle

Anne Delaflotte-Mehdevi, l’auteure de ce roman joyeux, palpitant, musical, historique, a vécu plus de 20 ans à Prague dont elle connaît toutes les rues, toutes les églises, toute l’histoire, tous les mystères.

Elle nous fait vibrer à chaque page grâce à son écriture enlevée, légère, son goût du détail concret de la vie des gens, et nous raconte avec un art romanesque parfaitement maîtrisé l’histoire de Slavek, un homme dont l’enfance et la vie entière vont être marquées par un malencontreux accident produit par l’agitation d’un riche aristocrate pressé…

Elle nous raconte toute la vie de cet homme, sa famille, son éducation, la renaissance au 18ème siècle de la ville de Prague après trente années de guerre et de tensions religieuses. Elle nous raconte l’effervescence de la vie musicale de Prague où les plus grands compositeurs baroques vont venir se produire : Vivaldi, Frantisek Tuma, Zelenka, Mozart.

Avec une grande vivacité qui nous met vraiment dans l’ambiance de la ville et de l’époque, et sa passion évidente pour la musique qu’elle pratique elle-même, nous sommes plongés dans la vie des troupes de musiciens et de chanteurs, et dans les coulisses du théâtre où malgré son handicap Slavek travaille avec un immense amour pour le spectacle vivant!

L’émission nous permet de découvrir le parcours d’Anne Delaflotte-Mehdevi, son travail de romancière, et la vie à Prague au 18ème siècle. Un entretien et un véritable roman que je qualifierais de « mozartien » tant la légèreté et la profondeur sont présentes à chaque page!

De beaux choix musicaux viennent ponctuer cet entretien passionnant.

Claude Lévy, janvier 2021