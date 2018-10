Le Trio Dimitri au Temple protestant d’Enghien

Dimanche 7 octobre 2018, le Temple protestant d’Enghien-les-Bains avec son exceptionnelle acoustique, accueillait le Trio Dimitri composé de Cécile Planès, violon, Renaud Stahl, alto, et Frédéric Dupuis, violoncelle.

Un enregistrement en live a été réalisé par idFM Radio Enghien qui sera diffusé en partie lors de Ballade musicale du 17 octobre avec le Trio D 471 de Schubert puis de Beethoven le scherzo du trio op.9 suivi du presto. Pour terminer en bouquet cette retransmission, nous entendrons toujours interprétée par le Trio Dimitri, la Danse Hongroise n°1 de Brahms, ovationné par un public de connaisseurs .

Vous découvrirez en deuxième partie de cette émission, sous le label Cascavelle, un album magnifique où le violoniste Léo Mariller et l’ensemble A-lethia sous la direction de Jacob Bass, interprètent le rondo du Concerto pour violon et orchestre op.61 de Beethoven, une version inédite d’après les manuscrits de Vienne. Puis ce sera le Rondo alla ingharese quasi un capriccio toujours de Beethoven avec Léo Marillier au violon et Antoine de Grolée au piano.

Il y aura aussi la présentation des nouveautés d’automne avec un album étonnant, réunissant des pièces de musique de chambre et vocale d’Eugène Anthiome, que nous propose sous le label Contraste productions, l’ensemble Contraste composé pour cet enregistrement d’Ambrosine Bré, soprano, d’Arnaud Thorette, violon, Antoine Pierlot, violoncelle et Fohan Farjot, piano et arrangement. C’est l’émouvant témoignage d’un musicien unique dans son siècle que la mort cueillit, étouffée par le brouhaha de la Grande Guerre en 1916.

Dans un autre registre, sous le label Harmonia Mundi l’accordéoniste Vincent Lhermet et Marianne Muller à la viole de gambe ont enregistré un album étonnant Les inattendus qui permet la rencontre de deux mondes sonores que tout semble opposer et qui pourtant s’avèrent en parfaite adéquation.Ils nous interprétent une pièce de John Bull de 1899 My self.

Autre nouveauté discographique : celle que nous propose Urania records label manager avec la violoncelliste Marianne Dumas qui développe une carrière éclectique du baroque au contemporain; densité, fougue, virtuosité, sensibilité, générosité: c’est ainsi que l’on qualifie Marianne Dumas, virtuose du violoncelle qui a enregistré un album de 6 suites pour violoncelle de JS Bach et que nous entendrons dans le célèbre Prélude n°1 de la suite n°1.

Pour conclure cette heure musicale idFM Radio Enghien, Radio labellisée Centenaire par le Ministère des Anciens Combattants vous a choisi pour commémorer le 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918, un extrait du Concerto pour la main gauche que Ravel avait composé pour le pianiste autrichien, Paul Wittgenstein qui avait été amputé de son bras droit au cours de la Grande Guerre.

Présenté par Bernard Ventre et Marie-Thérèse Pfeiffer.