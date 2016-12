Le trompettiste matador

Un demi siècle de jazz se trouve tout entier réuni dans un seul et même personnage, Miles Dewey Davis, né à Alton Illinoi, le 25 mai 1926. Élevé à East Saint Louis, dans une famille de la bourgeoisie noire, le jeune garçon va vivre dans l’aisance et le confort, entre un père chirurgien-dentiste et une mère mélomane, qui joue du piano et du violon, écoute Duke Ellington et Art Tatum.

Pour son treizième anniversaire, son père lui offre une trompette et Miles apprend à jouer avec Elwood Buchanan, ancien musicien de l’orchestre de d’Andy Kirk. Dès 1941, il participe à des jam sessions locales. En 1943, il fait partie des Blue Devils d’Eddie Randall et devient ami avec le trompettiste Clark Terry et le saxophoniste Sonny Stitt.

Lorsqu’en 1944, il sort diplômé de la Lincoln High School, il part pour une courte tournée d’été, avec les Six Brown Cats, dirigés par Adam Lambert. A son retour au bercail de Saint Louis, il apprend que l’orchestre de Billy Eckstine est de passage en ville. Charlie Parker et Dizzy Gillespie en sont les héros, et le jeune Miles rêve de les rencontrer.

Miles Davis se précipite au Club Riviera avec sa trompette sous le bras, et coup de pouce du destin, on lui propose de s’intégrer à la section comme troisième trompette, pour quelques semaines de tournées dans la région. Miles Davis laisse derrière lui, une œuvre posthume pétrie de martèlements urbains, de klaxons new-yorkais, de violence sourde, de ronflements sensuels, de prêche dédié à sa propre gloire.