Le Verbe un outil merveilleux de transformation

Thème : Le Verbe, ou l’outil merveilleux de transformation de notre quotidien ! Philippe David est un être extrasensoriel, il est clair-audient, clair-ressentant, et il va directement à l’âme de l’être pour identifier ses blessures afin de les transcender dans la Lumière.

Il peut, par le Verbe, libérer tous les blocages jusque dans la lignée généalogique. Il élève les consciences et va à l’essence-ciel.De nature fondamentalement indépendante, le rôle de Philippe David sur cette terre est de redonner aux êtres qui le souhaitent souveraineté, liberté, autonomie, responsabilité et créativité.

Il a comme passion l’Amour et la Liberté, et son expertise est de nous révéler à nous-mêmes ! Autour du livre « La Parole qui éclaire son chemin » Tome 3 : élévation et guérison

Cet ouvrage contient 250 Verbes inédits ! Soit autant de moyens de vous reconnaître à votre juste valeur et de réussir votre vie dans des vibrations éclairées ! L’outil du livre, le « Verbe créateur », est le don primordial de l’être humain que vous pouvez vous réapproprier pleinement. Il est l’axe le plus rapide et efficace pour devenir autonome dans votre voie d’épanouissement personnelle.

Grâce à lui, vous allez pratiquer l’auto-guérison et célébrer la libre expression de vous-même ! Si vous appliquez sa méthode avec un engagement résolu, vous avancerez très vite, aussi bien sur le plan professionnel et intime, que sur un chemin d’ascension et de riche création de votre existence. Vous pourrez cibler vos besoins et y répondre précisément, sans aucune nécessité d’aide extérieure.

Ainsi, vous intégrerez avec aisance les paramètres du monde nouveau auxquels vous aspirez dignement, et saurez en extraire toute la beauté et la grandeur pour votre propre richesse et celle des autres.