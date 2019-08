Le violoncelle et la voix humaine, 1ère partie

Le violoncelle, avec son gros ventre et ses courbes élégantes, a la réputation d’être un instrument sensuel et charnel, à la fois par ses formes proches du corps humain mais aussi par sa sonorité magnifique rappelant la voix humaine et par la manière dont le violoncelliste enlace son instrument avec lui.

C’est un instrument fascinant nous déclare la violoncelliste Estelle Revaz qui avec le pianiste François Killian vient de réaliser un enregistrement de trois sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, Brahms et Richard Strauss, intitulé Fugato.

Si une mère mezzo-soprano et une enfance bercée par l’opéra peuvent éclairer sur le choix du violoncelle par Estelle Revaz, celle-ci préfère parler d’un coup de foudre avec un instrument qui l’inspire bien au delà du phrasé et de la tessiture.

Nous vous vous proposons d’entendre au cours de l’émission un mouvement de chaque sonate entrecoupée en alternance par des voix emblématiques et de certaines très actuelles comme celles de Sabine Revault d’Allonnes et Sabine Devielhe, magnifiques interprètes d’Elégie de Massenet et de Bachiana Brasileira de Villa-Lobos, un mariage du violoncelle et de la voix humaine.

Présenté par Bernard Ventre.