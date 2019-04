Le voyage à Reims de Rossini, 2ème partie

Dans un hôtel thermal de la petite station de Plombières, baptisé l’Auberge du lys d’or, une troupe étonnante et fantasque d’aristocrates, de notables, de diplomates est réunie et attend le lendemain pour se mettre en route et assister au couronnement du nouveau roi Charles X à Reims.

Bien entendu au milieu de ce groupe, des intrigues amoureuses ne peuvent que se nouer et des jalousies apporter la discorde.

C’est ainsi qu’à la fin de la première partie, nous avons laissé la poétesse romaine Corinna improviser selon l’antique tradition des poétesses grecques une ode à la fraternité apportant un certain apaisement, alors qu’un amiral et un comte, se disputant les faveurs d’une belle marquise, jeune veuve polonaise d’un général italien, étaient sur le point de se battre en duel.

Finalement, toute cette petite troupe ne pourra se rendre à Reims, se retrouvant bloquée à Plombières car il n’y a plus un cheval disponible ! Mais que l’on se rassure, tous ces voyageurs feront malgré tout la fête à Plombières en chantant une ode à la gloire du roi Charles X.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.