L’échange colombien, c’est un formidable chassé croisé qui s’est produit entre l’ancien et le nouveau monde après la découverte de l’Amérique, en 1492.

Côté végétaux, l’Europe a fait connaissance avec la pomme de terre, le maïs, le tournesol, le haricot, la tomate, le cacao, la fraise et le tabac. Concernant les animaux, on note seulement le canard de barbarie, le dindon, le chinchilla et le cobaye. Une fois encore, cette mondialisation si souvent critiquée, n’a pas que des défauts.