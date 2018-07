Dire d’un musicien qu’il joue comme un bras cassé, d’ordinaire, ce n’est guère flatteur. Mais un véritable artiste sait tirer parti de tout, de ses infirmités comme de ses dons. C’est ainsi que Fabien Mary, s’étant fracturé la clavicule et ne pouvant plus pratiquer son instrument, a décidé, pour ne pas se laisser abattre, d’écrire la musique de cet album.

Bien lui en a pris : loin d’enchaîner complaintes et lamentations, Left Arm Blues affiche une forme radieuse et laisse éclater partout une envie de musique longtemps comprimée. L’écriture est fine, elle associe avec soin les timbres de l’octet, depuis l’alto de Pierrick Pédron jusqu’à la guitare d’Hugo Lippi, en passant par les saxophones, clarinette basse et flûte de David Sauzay et Thomas Savy, sans oublier la trompette de Fabien Mary, qui brûlait apparemment de retentir de nouveau.

Tous ces noms sont bien connus, ils désignent quelques-uns des meilleurs boppers que l’on puisse entendre aujourd’hui en France. Réunis, ils s’en donnent à cœur joie, pas une intervention soliste qui ne constitue un petit bijou de swing et de mélodie. Il faudra donc revoir l’expression : après Fabien Mary, dire d’un musicien qu’il joue comme un bras cassé devrait être une marque de reconnaissance et de respect.

Extrait Télérama.