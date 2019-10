Lenka Hornakova Civade, une romancière à connaître

Après Giboulées de soleil, Prix Renaudot des lycéens en 2016, et Une verrière sous le ciel, Prix Richelieu de la francophonie en 2019, Lenka Hornakova Civade publie son troisième roman, La symphonie du nouveau monde.

Dans ce très beau livre, elle retrace l’histoire peu connue de Vladimir Vochoc, consul de la République tchèque à Marseille, au début de la Seconde Guerre mondiale, et dont le destin va se croiser avec des personnages très attachants, des lignées de femmes cherchant à exister malgré l’hostilité et la violence dans la recherche d’un lieu où se poser.

La narratrice est une poupée de chiffon, qui a une longue histoire et qui a traversé dans les bras de Josefa toute une vie! La maîtrise du temps qui joue avec différentes périodes de l’histoire, la maîtrise des relations et l’intensité des personnages, la fluidité de la langue, en font un livre qu’on ne peut pas lâcher et qui reste présent longtemps dans la mémoire.

Lenka est une véritable artiste, poète, peintre, romancière, une personnalité à découvrir, absolument ! Vous aurez grand plaisir à l’écouter au cours de notre entretien.