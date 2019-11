L’enlèvement au sérail de Mozart, 2ème partie

Après avoir préparé leur fuite et déjoué la méfiance du soupçonneux gardien du sérail Osmin, en le persuadant de boire un verre de vin dans lequel Pedrillo a versé un puissant narcotique, les deux couples de fiancés Belmonte et Constance / Pedrillo et Blondine sont sur le point de s’échapper.

Mais Osmin, réveillé par le bruit et dégrisé, arrête les fugitifs, donne l’alarme et envisage les représailles qui les attendent. Les quatre jeunes gens se préparent à une mort certaine, quand, coup de théâtre, le Pacha, dans un élan de générosité, fait preuve de bonté et de grandeur d’âme et leur accorde son pardon et la liberté, contre l’avis d’Osmin bien entendu.

Ce dernier qui espérait les voir torturés et exécutés est furieux et il rêve de les écorcher vifs. Finalement, tout le monde loue la clémence et la grandeur de Selim et jurent de ne jamais l’oublier.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.