L’Ensemble Musical pour la Paix au CDA d’Enghien-les-Bains

Jeudi 21 février à 20h30 au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, c’est Le Temps des Rencontres avec l’Ensemble Musical pour la Paix dirigé par Bachir Chami.

Chanteur lyrique, d’origine libanaise, Bachir Chami a souhaité créer un dialogue musical interculturel et inter religieux entre l’Orient et l’Occident avec des amis musiciens issus de différentes cultures et confessions.

L’objectif de ce concert, porté par les représentants des communautés religieuses , chrétienne, juive, et musulmane de la Ville d’Enghien-les-Bains est de mettre en avant un dialogue pour la paix, d’encourager le mieux vivre ensemble toute confession confondue et de réunir des hommes et des femmes au delà de leur croyance.

Accompagnés au piano, saz, luth, ney et daf, 20 chanteurs et musiciens de différentes cultures et confessions interprètent la musique sacrée issue des trois religion : chrétienne, juive et musulmane.

Participent à cette émission : Christian Bailly, membre de l’Espace Charles Péguy du groupement paroissial Enghien-Saint-Gratien-Argenteuil, chargé des projets culturels alliant musique et littérature, le Pasteur Marc-Henri Vidal de l’Eglise Protestante d’Enghien-les-Bains et Paul Aîss, président de 4 fois 1.

Ne manquez pas jeudi 21 février à 20h30 au CDA d’Enghien-les-Bains, Le Temps des Rencontres, 4ème édition d’un concert exceptionnel, organisé par le Centre des Arts en partenariat avec l’association 4 fois 1

Réservations : 01 30 10 85 89 ou www.cda95.fr

Présenté par Bernard Ventre.