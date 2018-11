Léo Marillier, une version inédite du Concerto pour violon et orchestre op.61 de Beethoven

C’est non seulement un merveilleux violoniste mais aussi un musicien qui s’interroge sur la musique. C’est ce qui nous touche en l’écoutant que ce soit une œuvre importante et donc rabâchée du répertoire tel ce Concerto de Beethoven ou une pièce contemporaine inconnue, Léo Marillier nous fait à chaque fois d Sauvegarder et quitter écouvrir de nouvelles choses, place l’œuvre en perspective et nous fait revivre sa gestation, nous la rendant ainsi à nouveau contemporaine.