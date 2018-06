Leonard Bernstein, un chef d’orchestre charismatique

Léonard Bernstein est un compositeur inclassable entre Broadway et musique savante. Pédagogue devenu une star de la télévision, un essayiste, un virtuose du piano, il fut tout cela à la fois.

Le 25 août 2018, ce génie de la musique aurait eu 100 ans. idFM lui rend hommage dans une Ballade Musicale pleine de passion. de swing et d’émotions.

Bernstein a été l’un des personnages les plus en vue de la musique américaine et même mondiale les plus en vue du 20ème siècle. Compositeur de l’incontournable West Side Story, actualisation new-yorkaise de Roméo et Juliette de Shakespaere, du Candide inspiré de l’oeuvre de Voltaire, de la symphonie n° 3 – Kaddish – dédiée à la mémoire du Président Kennedy, il était aussi l’interprète incomparable de Gustav Mahler, Haydn, Berg, Tchaïkovsky et de tant d’autres.

Les auditeurs apprécieront le compositeur et l’interprète à travers une sélection de son imposant legs discographique.

Présenté par Christophe Gravereaux.