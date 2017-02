Les 5èmes Bons Plans et la sortie des nouveaux disques

L’on revient dans ce 5ème Bon Plan sur la Victoire dans la catégorie Révélation soliste classique d’Adelaïde Ferriere, le 1er février où elle a interprété Liber Tango, d’Astor Piazola, accompagné par le pianiste Tanguy de Williencourt et le bandonéoniste Juanjo Mosalini.

Puis nous est proposé de nous rendre au Théâtre 95 de Cergy et d’applaudir jeudi 9 février, le pianiste Kostiantyn Tovstukha, Prix Campus de bronze 2016.

Nous ne quittons pas le Val-d’Oise sans passer par le Temple Protestant d’Enghien-les-Bains où se réalisent en ce moment des travaux, le relevage de l’orgue et à la réfection de la tribune qui font appel à des dons. Nous en profitons pour rendre hommage à l’organiste Yannick Daguerre qui était titulaire de l’Orgue de la Collégiale de Montmorency et professeur de Jean-Pierre Jourdan, initiateur du projet.

Sont évoqués dans cette Ballade musicale, la sortie des disques du bandonéoniste Juanjo Mosalini et son quartet Chamuyo, de la pianiste Vanessa Wagner autour de Mozart et Clementi, de Jean-Philippe Collard, pianiste qui joue Schumann, du trio d’Eléna Bachkirova, Michaêl Barebohm et Julian Steckel et du duo formé par Philippe Villafranca, violoniste et Manon Louis, harpiste.

Présenté par Bernard Ventre.