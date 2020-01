Les actualités musicales de Mériel à Pontoise

En ce début d’année, parmi les événements culturels et musicaux devenus incontournables, il faut citer Piano Campus 2020, le Festival d’Auvers op.40 et la 6ème édition du Festival Musique(s) en Scène de Mériel qui cette année propose du 24 au 26 janvier une programmation exceptionnelle qui vous fera voyager de l’Amérique à l’Europe.

Vendredi 24 janvier à 20h30, l’ensemble Contraste et la soprano Magali Léger vous entraîneront sur les traces de l’inoubliable Joséphine Baker.

Dimanche 26 janvier à 16h, l’Orchestre de la nouvelle Europe dirigé par Nicolas Krauze et le clarinettiste Carjez Gerrestsen interpréteront des oeuvres de Sibélius à Mozart en passant par Nino Rota et Fantaisies de Luigi Bassi sur des thèmes de Verdi.

Information : Espace Rive Gauche de Mériel : 01 34 48 12 16

La 19ème édition du Piano Campus Festival a débuté le 14 décembre 2019 se terminera le 2 février 2020. 12 candidats de 16 à 25 ans venus du monde entier participent au 19ème Concours International Piano Campus. En 2019, lors de la 18ème édition le pianiste Gaspard Thomas a battu le record de prix en obtenant le Piano Campus d’Argent assorti de 7 autre prix.

C’est le candidat le plus primé de l’histoire du Concours qui offrira trois concerts au cours de cette édition 2020. Piano Campus 2020 – renseignements : 06 18 58 00 65 – piano-campus.com

En marge de ces deux festivals, on annonce la sortie de l’album de Frédérique Nalpas, pianiste et peintre qui réunit 5 oeuvres des soeurs Boulanger, Lili et Nadia. A travers ce CD,dont l’enregistrement a été réalisé par Franky Vrécord, Frédérique Nalpas nous fait découvrir l’univers de deux musiciennes d’exception, liées par le destin.

Frédérique Nalpas présente ses concerts avec une vidéoprojection simultanée de ses oeuvres. Sa dernière performance autour des soeurs Boulanger se nomme Souffles de Femmes.

Trois invités se partagent l’émission :

– Jean-Louis Delannoy, Maire de Mériel.

– Le pianiste Gaspard Thomas.

– Frédérique Nalpas, peintre et pianiste

Présenté par Bernard Ventre.