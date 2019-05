Les bienfaits du vélo, La cuisine paléo et gluten free

Le vélo, une activité physique pour se maintenir en bonne santé, un remède à la sédentarité. Avec Michel Cymes, médecin et chirurgien ORL bien connu pour ses activités d’animateur radio et télévision.

Améliore les performances cardio-vasculaires. Précautions à prendre si on commence à un âge avancé. Vélo classique ou à assistance électrique, que choisir ? Le vélo en ville à Paris : sécurité, pollution.

Plus d’informations ici.

Présentation d’un nouveau concept d’alimentation Chasseurs Cueilleurs inspiré des recettes paléo, créé par quatre jeunes gourmets soucieux du bien-être et respectueux de l’environnement qui viennent d’ouvrir leur premier restaurant à Paris.

Une cuisine saine et bio, sans gluten, sans lactose, sans produits transformés, qui convient aussi aux végétariens et aux vegan. Avec Romain Behar-Thinières, passionné de crossfit, convaincu que cette cuisine apporte l’énergie nécessaire et le bien-être.

Plus d’informations ici.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.