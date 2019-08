Stéphane Krebs est un paysagiste qui cherche à dialoguer avec les arbres plutôt qu’à communiquer avec eux. Il vient de publier, aux éditions Favre : les bienfaits magiques des arbres.

Saviez-vous que l’ombre du tilleul est bénéfique aux épileptiques ? Que certaines plantes se mettent à danser lorsqu’on leur fait écouter de la musique ? Ou encore que l’acacia faux-gommier peut modifier ses caractéristiques physiques pour se protéger des dangers ?

Ce livre répond à toutes les questions que l’on pourrait se poser au sujet des arbres.

On découvre leur histoire, leurs émotions, leurs motivations et leurs stratégies pour contrer certains animaux prédateurs. La lecture de ce petit guide illustré montre l’importance de protéger les arbres et de les préserver afin de continuer à profiter des bienfaits qu’ils nous offrent.

De manière à le faire dans le respect de chacun, l’auteur nous donne quelques pistes pour réapprendre à communiquer et vivre en harmonie avec les arbres qui nous entourent.

Il propose également des conseils et des recommandations qui nous permettront de dépolluer nos intérieurs grâce à certains végétaux, ainsi qu’une sélection des meilleurs arbres à planter en terrasse, attique et jardin de ville.