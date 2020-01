Les chefs d’oeuvre de Ludwig van Beethoven

L’année 2020 est l’année Beethoven, puisque l’on célèbre cette année le 250ème anniversaire de sa naissance.

Au menu de cette Ballade musicale, des extraits de la Symphonie n°3 dite Héroîque de la sonate n°23 dite appassionata du Concerto n°5 en mi bémol majeur op.73, dit l’Empereur de la Sonate n°9 dite à Kreutzer et de la 9ème symphonie.

L’histoire de la Symphonie Héroïque mérite d’être racontée. Vouant une vive admiration à Napoléon Bonaparte qu’il voit comme un libérateur, défenseur des causes républicaines, Beethoven compose la Symphonie n°3 durant l’été 1803.

Pris dans son inspiration première et dans l’élan de cet idéal humaniste, il intitule son oeuvre Bonaparte mais il se ravise dès qu’il apprend le sacre de l’Empereur et rageusement, corrige la dédicace: la symphonie n°3 sera Héroïque pour célébrer la mémoire d’un grand homme. ce chef d’oeuvre révolutionnaire atteint une puissance et une densité sonore stupéfiante.

Présenté par Bernard Ventre.