Dorothée Leurent a débuté comme rédactrice dans de grands groupes de presse, puis, après son mariage avec Jacques Séguéla, s’est tournée vers la production radio et la publicité.

Dévastée par un deuil, elle est partie vivre quelque temps en Inde d’où elle est revenue avec un nouvel état de conscience.

Autour de son dernier livre : Les chemins de la résilience, surmonter l’épreuve, aimer à nouveau la vie.

De l’histoire de la résilience illustrée par le parcours de grands hommes, tels que Victor Hugo ou Gustav Mahler, mais aussi par celui de personnalités marquées par un traumatisme, une cassure ou un deuil, cet ouvrage témoigne de la façon dont les êtres, confrontés à l’épreuve de la douleur, activent ou non leur force de vie.

Si les plus grandes meurtrissures font aussi les plus belles résiliences, ces quarante leçons de vie, passionnantes et inspirantes, nous emmènent tout doucement, timidement, sur le chemin de la joie, malgré nous, malgré tout…