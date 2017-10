Les conseils de l’automne

Un journal éclectique avec de beaux invités.

Les conseils d’abord de A. Lancelot, sophrologue des stars pour éviter de subir l’automne et son activité professionnel, des conseils simples mais efficaces. Puis un dossier sur la liste noire des médicaments avec le Dr Jérôme Vincent du Point qui a fait sur ce thème tout un dossier. Peut on encore prendre des médicaments et lesquels ?

Vaincre l’arthrose c’est possible, nous dit Laura Azenard. Elle l’a fait et nous dira comment. On ne se méfie pas assez de la lumière bleue nous dit le Dr Szapiro mais c’est quoi la lumière bleue ?

Enfin se laver les mains simple plus complexe qu’il n’y parait et surtout non dénué de conséquences si c’est mal fait.

Et une surprise pour tous les auditeurs un livre a gagner. Je viens de publier mon premier roman policier et vous serez parmi les premiers lecteurs : Coups de feu sur la lande, aux éditions Anfortas.