Les disques du premier trimestre 2020 (1/20)

Dans le cadre de la première série des sorties de disques de l’année 2020, il faut noter :

Le nouvel album de la pianiste Alexandra Lescure labellisé Ilona records, intitulé Immersion qui programme Scarlatti, Haydn et Mozart.

L’album au label Paraty, Nuit exquise, 1er enregistrement de la mezzo-soprano Alice Ferrière, en compagnie du pianiste Sascha El Mouissi autour d’oeuvres de Berlioz et Shumann et d’autres compositeurs et compositrices.

Ce n’est pas un nouveau disque, mais l’enregistrement du 1er Mvt de la sonate n°23 op.57 Appassionnata de Beethoven réalisé au Conservatoire national Supérieur de Musique et de Danse de Paris en décembre 2018 par Gaspard Thomas, Piano Campus d’Argent 2019 lors de la 18ème édition du concours international Piano Campus.

Premier prix du concours Long-Thibaud-Crespin en 2014, Aylen Pritchen, l’un des violonistes russes les plus prometteurs de sa génération nous livre un disque au label Ad-Vitam où il interprète des pièces pour violon seul de Prokoviev, Bartok, Français et Honegger.

Faire sonner de manière unique, hautbois, clarinettes et bassons réunis a été l’occasion pour l’Ensemble Trielen d’interpréter des oeuvres de Georges Auric, Henri Tomasi, Alexandre Tansman, Jacques Ibert, Darius Milhaud et de les rassembler dans un album intitulé -Musique Française pour Trio d’Anches- labellisé Ad-Vitam.

Présenté par Bernard Ventre.