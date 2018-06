Les disques nouveaux, parutions récentes et rééditions

C’est un florilège d’oeuvres de Bach, Schumann, Gounod, Rimsky-Korsakov, Fauré, Lalo, Debussy et Schubert que vous propose idFM Radio Enghien.

Des musiciens exceptionnels et des nouveaux talents promis à de grandes carrières interprètent ses oeuvres : Philippe Herreweghe, Jean-Baptiste Fonlupt, le quatuor Cambini-Paris, Olga Peretyatko et Dimitry Liss, Billy Eidi, Christian Ferras et Walter Süsskind, le quatuor Hermés, Antje Weithass, Marie-Elisabeth Hecker et Martin Helmchen.

Présenté par Christophe Gravereaux.