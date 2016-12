Les Hommes Orchestres

Il faut avant tout dissiper tout malentendu sur la féroce rivalité qui aurait soit-disant opposé Count Basie à Duke Ellington.

Certes, les deux hommes ont bâti des formules orchestrales différentes et lutté aux mêmes époques pour conquérir le public, mais ils se sont toujours côtoyés avec un grand respect. Pour preuve cette déclaration de Count Basie :

Personnellement, j’ai toujours été fasciné par le spectacle du Duke jouant sa musique. Rien qu’à le voir d’où venait cette musique et comment il la faisait naître en allant et venant sur la scène…il était unique, il était pittoresque.

William James Basie, connu sous le nom de Count Basie naît le 21 août 1904 à Red Bank, New Jersey. Enfant, il découvre le piano par sa mère qui lui donne ses premières leçons, et développe son sens de l’improvisation au Palace Théâtre ou il accompagne des films muets. En 1924, il déménage à Harlem et intègre l’un des premiers orchestres de Duke Ellington.