Les inédits de musique classique

Plusieurs rencontres inédites de musique classique sont programmées au cours de ce concert radiophonique :

Chez Erato, la pianiste française d’origine Sri lankaise, Shanni Diluka, avec la sortie de son album Cosmos autour de deux célèbres sonates pour piano de Beethoven et la musique classique indienne.

L’oeuvre intégrale pour piano du compositeur français Henri Tomasi, interprétée par Emilie Capulet, Docteur en musicologie et littérature, conférencière et professeur d’université; une véritable découverte proposée par le label Caliope.

Enfant terrible de la harpe, Emmanuel Ceysson, habité par un enthousiasme communicatif et une énergie sans limite révèle sous ses doigts une harpe étincelante et une musique tendre et sereine.

Délire des Lyres au label Hortus où Marco Horvat et Francisco Manalich s’accompagnent sur l’archiluth, la basse de viole, la guitare baroque et le théorbe dans les répertoires français et italiens des 17ème et 18ème siècle.

Un enregistrement en Live du Choeur La Quinte juste réalisé le 1er mars par idFM, au Temple Protestant d’Enghien-les-Bains autour d’oeuvres de musique baroque et de musique argentine : J.S Beauvais à la direction, Anne Muzeau au piano.

Sous le label Caliope, la soprano Roselyne Martel, qui vient d’enregistrer un album de musique française Reflets solaires autour de mélodies de Berlioz, Massenet, Chausson, Gounod, Chaminade et de Ernest Bonnal.

Une nouveauté Muso par les Kapsber’Girls : Alice Duport Percier,soprano – Axelle Verner, mezzo-soprano – Barbara Hünninger, basse de violon – Albane Imbs, archiluth, théorbe, guitare baroque et tiorbino.

Chez Klarthe record l’album Un moment musical chez les Schumann qui reflète la passion romantique qui lie la violoncelliste Cyrielle Golin et le pianiste Antoine Mourlas à trois compositeurs, Camillo, Georg et Robert Schumann.

Présenté par Bernard Ventre.