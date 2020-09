Pour cette reprise post vacances d’été des Fragments Poétiques, jeudi 24 septembre à 21h, nous avons choisi pour thème « les masques ».

Au cours de cette période sans précédent de pandémie à coronavirus et de confinement que nous avons vécu et que nous vivons encore, les masques ont soudain pris une importance considérable dans nos préoccupations quotidiennes.

On peut dire que le port du masque est devenu une préoccupation virale, pour employer un adjectif à la mode et faire un mauvais jeu de mot.

Dans cette émission poétique nous essayerons d’élargir le sujet car le masque est plus qu’un objet et ses significations sont vastes. Lorsque nous le posons sur notre visage il s’incorpore à notre identité, il devient ce que nous sommes et nous sommes ce qu’il est.

Quel étrange transfert de personnalité dans un objet apparemment si banal. La littérature, la peinture, le cinéma, la poésie, sont pleins de ces visages masqués, énigmatiques, souvent dangereux voire criminels, qui nous hantent.

En effet le masque peut avoir une connotation très aimable, lors de ces réunions où les protagonistes se cachent le visage par jeu, afin de créer une atmosphère de mystère souvent sensuel. Au contraire, avec les épidémies puis les morts et la terreur qu’elles entraînent, le masque qui nous protège de l’infection, peut devenir un symbole tangiblement horrifique.

A travers la poésie et la littérature nous évoquerons quelques unes des nombreuses facettes de la réalité associées au masque. C’est une plongée dans un monde brûlant où le blanc, le rouge et le noir se mêlent intimement.