Les mots et les gens, entretien avec Geneviève Brisac

Elle écrit depuis plus de 40 ans des histoires, son histoire, l’histoire des siens, et tout aussi bien la nôtre! Elle scrute dans l’intime avec humour, légèreté et gourmandise. Le monde est plein de sens inconnus ou invisibles, et Geneviève Brisac vient nous tendre un miroir plein d’humanité, de poésie, de simplicité pour mieux les saisir, et pour mieux vivre.

Elle a reçu en 1996 le Prix Fémina pour Week end de chasse à la mère, elle s’est racontée dans Petite, elle raconte l’étrange mère qu’elle a eue dans Le chagrin d’aimer, et récemment une histoire « vraie » dans Vie de ma voisine, un livre bouleversant de grandeur, d’amitié et de combat.

Elle possède une grande connaissance de la littérature féminine anglo-saxonne, et a écrit sur Virginia Woolf, sur Flannery O’Connor, elle a travaillé sur leur œuvre et sur leur vie. Elle a également produit de très nombreux ouvrages pour la jeunesse, notamment aux éditions de L’école des loisirs.

Son dernier livre Mes mots sauvages est une sorte de dictionnaire intime, insolite et… insolent, où la poésie et l’humour sont présents à chaque page.