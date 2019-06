Les musiques classiques de l’été

Au programme de cette émission :

Le jeune pianiste Jean-Paul Gasparian interprètera la ballade n°4 en fa mineur de Frédéric Chopin, extrait de son deuxième opus au label Evidence Classics, intitulé Chopin.

Avec Nicolas Stavy, ce sera la sonate n°5 inédite de Gabriel Fauré enregistrée en première mondiale, extrait de son nouvel album Gabriel Fauré.

Pour Le Tombeau de Claude Debussy au label Ars Production, L’Isle Joyeuse de Debussy interprété par la pianiste Judith Jauregui.

Le baryton Thomas Dolié et le pianiste Olivier Godin nous offrent deux lieders de Schubert, extrait de l’album Le chant du cygne, labellisé Klarthe Records.

Le ténor Jean-Paul Fouchécourt et le Quatuor Manfred (Marie Bereau et Luigi Vecchioni au violon, Emmanuel Haratyk à l’alto et Christian Wolf au violoncelle) nous présente leur album autour d’Hector Berlioz et de Gabriel Fauré.

Présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer et Bernard Ventre.