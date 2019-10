Les nouveautés classiques de l’Automne : 3ème

Trois albums exceptionnels pour fêter l’automne musical :

Ainsi le label Muso annonce la sortie en France de l’album intégral des sonates pour violon et piano de Grazina Bacewicz, la plus éminente héritière des violonistes-compositeurs du 19ème siècle. Elle fût une des compositrices les plus importantes de la moitié du 19ème siècle. Elle laisse un catalogue de plus de 200 oeuvres, dont 5 sonates et une partita pour violon et piano, et 2 sonates pour violon seul.

Ce coffret est une découverte, comme la première sonate pour violon solo, écrite et jouée pendant un concert clandestin en 1941 dsans une Varsovie occupée.

La violoniste française Annabelle Berthomé-Reynolds aime les partitions rares et puissantes, et souvent de femmes-compositrice.Elle est imprégnée par cette musique qui avec le pianiste bulgare, Ivan Donche, regorge de vitalité et de poésie pour faire de ce coffret une belle découverte.

Le 20 septembre 2019 le label Alkonost Classic annonçait la sortie de l’album Short Stories du compositeur Thierry Escaich où le Quatuor Tchalik livre une interprétation exemplaire de raffinement poétique, d’énergie rythmique et de force évocatrice.

La musique est affaire de famille chez les Tchalik ! D’origine franco-russe, Gabriel (1er violon), Louise (2ème violon), Sarah (alto) et Marc (violoncelle) font de la musique ensemble depuis l’enfance et forment un quatuor parmi les plus talentueux de la nouvelle génération. La fratrie comprend un cinquième membre pianiste, l’aîné, Dania, qui s’associe fréquemment à ses frères et soeurs et le quatuor devient un quintette.

La rentrée du quatuor Tchalik se place sous le signe de la musique d’aujourd’hui avec un enregistrement consacré à des partitions de Thierry Escaïch. Quatuor à cordes, quintette avec piano, violon seul, violon et piano composent cet album de musique de chambre.

Après un disque récital Chopin paru en 2015, puis un duo Mozart et Beethoven avec le violoniste Ji Young Lim en 2017, le pianiste sue-coréen Dong Hyek lim, 1er grand prix au concours international Marguerite Long-Thibault-Crespin, revient cette année chez Warner Classics dans un programme consacré à Rachmaninov.

Le pianiste sud-coréen y interprète le très célèbre 2ème concerto pour piano. Peu de concertos peuvent revendiquer une popularité ininterrompue auprès du public et des pianistes. Il est vrai que l’oeuvre est d’une flamme mélodique prodigieuse. Nous entendrons au cours de l’émission, Dong Hyek Lim dans le 3ème Mvt du Concerto pour piano n°2, op.18 de Rachmaninov en compagnie du BBC Symphonie Orchestra dirigé par Alexander Vedernikov.

Puis le pianiste retrouve dans cet album, la légendaire Martha Argerich pour une sublime version en duo à 2 pianos des Danses Symphoniques op.45 de Rachmaninov que idFM Radio Enghien a le plaisir d’offrir à ses fidèles auditeurs.

Présenté par Bernard Ventre.