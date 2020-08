Vous sont proposées aujourd’hui les nouveautés classiques de l’été dont trois albums distribués par BE Artis Management et Communication : cette émission est dédiée à sa directrice Madame Bettina Sadoux qui a perdu un être cher pendant la pandémie, et à qui idFM Radio Enghien adresse ses condoléances attristées.

Les Folies d’Espagne de Marin Marais et 12 Fantaisies de Telemann, nous offrent une histoire d’amour entre un immense virtuose, le flûtiste Vincent Lucas, et deux sommets de la musique baroque : Marin Marais et Telemann.

L’album Venice’s Fragrance reflète merveilleusement bien le caractère propre du baroque italien où foisonnent les fêtes, les feux d’artifice, les masques, la magnificence. Venise est mis en valeur par des arias originaux pour mandoline, chant, cordes et basse continue de Vivaldi, interprétés par le groupe Artemandoline.

Musicologue, claveciniste, organiste, pédagogue, Vincent Bernhardt vient d’enregistrer un magnifique double album Bach. Son originalité est d’avoir été enregistré pour la première fois sur un grand clavecin allemand doté du jeu grave de 16 pieds ou virtuosité rime avec variété.

En fin d’émission, nous vous ferons découvrir deux jeunes saxophonistes: Matthieu Delage pour son album Inner Voice et Nicolas Arsenijenic pour son album Inveniendi. Ouvrez grande vos oreilles, les sonorités sont originales et les couleurs inédites.

Ces deux saxophonistes sont actuellement parmi les meilleurs représentants en Europe de cet instrument.

Présenté par Bernard Ventre.