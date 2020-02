Les nouveaux disques gorgés d’énergie et de joie de vivre

Au programme de cette émission conçue comme un concert :

Les auditeurs vont découvrir le violoniste Virgil Boutellis-Taft dans un nouvel album Incantation labellisé Aparte Music où l’artiste offre une prestation de haut-vol, servi par un archer fougueux et généreux.

La soprano Diana Damrau qui a enregistré en janvier 2019, un chef d’oeuvre testamentaire de Richard Strauss qui allie la pureté du chant à la richesse des sonorités de l’orchestre. Ce disque au label Erato rend hommage à Mariss Jansons dont c’est le dernier témoignage à la tête de l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise.

La Pianiste Laurianne Corneille qui vient d’enregistrer un album d’oeuvres de Robert Schumann intitulé L’Hermaphrodite au label Klarthe qui traduit le symbole de l’Hermaphrodite, figure mythologique masculine et féminine.

Camille et Julie Berthollet, deux soeurs surdouées dont l’une joue du violon, l’autre du violoncelle avec un album Nos 4 saisons labellisé Warner Classics qui nous fait découvrir une version inédite des 4 Saisons de Vivaldi, réalisé avec le concours de l’Ensemble de Cordes National du Capitole de Toulouse.

Chez Warner Classic, un album événement consacré aux Concertos n°1 op.11 et n°2 op.21 de Chopin interprétés par le pianiste Yundi qui, pour la 1ère fois au piano dirige l’orchestre Philharmonique de Varsovie.

Le label Klarthe propose de Brahms, le Trio op.114 et le Quintette op.115, tous les deux avec clarinette : Florent Héau,à la clarinette, Jéröme Pernoo, au violoncelle et Jérôme Ducros au piano.

Un nouvel album Ad Vitam, intitulé Tableaux d’Enfance Kabalevsky/Khatchourian qui a l’originalité de mettre en évidence le monde de l’enfance et de le relier à la poésie et à la pédagogie. Ces pièces charmantes permettent au pianiste Tristan Pfaff de démontrer son jeu élégant, délicat et un toucher qui allie la vitalité à la douceur.

Ce concert radiophonique autour de la sortie des ces magnifique albums se termine avec la violoncelliste Olivia Gay qui avec son album Origine retrouve les résonances originelles des oeuvres de Schumann, Kodaly, Bloch, Piazzola et Nadia Boulanger.

Présenté par Bernard Ventre.