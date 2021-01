« Les passages, entendez le comme vous le voulez » du lundi 1er février à 13h

Pour cette 4e émission je reçois Angéline Leroux. Elle est artiste, thérapeute, et blogueuse.

Je suis depuis des années passionnée par la conscience d’être, par le souffle, et comme se plaît à le dire mon invitée, par ce qui est à l’action en nous à travers ce que nous vivons.

Nous sommes toutes deux sur la voie du dépouillement personnel, plus que sur le développement personnel. C’est tout un processus à la fois intérieur et extérieur. Ce chemin de transformation est une voie d’autonomie physique, psychique et émotionnelle. C’est aussi la conscience du collectif, de la qualité de notre rapport aux autres et au monde.

En quête de recouvrer sa souveraineté d’être, mon invitée a, avec son Loup, comme elle aime l’appeler, quitté la Seine et Marne en août 2020 pour la Corrèze. Elle va nous raconter cette aventure, sa voie de l’autonomie.

