« Les passages, entendez le comme vous le voulez » du lundi 4 janvier à 13h

Retrouvez Ely Goa et Swann Gong, les fondateur du groupe ELEA et des célèbres centres de sono thérapie « ZEN and SOUND », dans votre émission « Les passages, entendez le comme vous le voulez », votre rendez-vous mensuel santé-Sérénité.

Nous échangerons à propos du pouvoir du son, de la vibration et des mots. Les passages, entendez le comme vous le voulez. En compagnie de Ely Goa et Swann Gong.

Je vous donne donc rendez-vous Lundi 4 janvier à 13h.

Belle écoute.