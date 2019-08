Les plus beaux Concertos de Mozart

Les concertos font partie des compositions les plus fabuleuses du génie de Mozart.

Cette émission va vous permettre d’en entendre plusieurs pour instruments : piano, clarinettes et cordes, violon, flûte et harpe, hautbois et cor. Et si Mozart a mis en valeur le cor pour son concerto, Alfred de Vigny a écrit une superbe mélodie intitulée tout simplement Le cor que Ange Flégier a mis en musique.

L’adagio du concerto n°23 K 488 par le pianiste François Chaplin et l’orchestre Victor Hugo, direction Jean-François Verdier.

Le quintette pour clarinettes et cordes K 581 avec Michel Portal, clarinettiste, les violonistes Régis Pasquier, Roland Daugarel et le violoncelliste Roland Pidoux.

Le 3ème Mvt du concerto pour violon n°3 en sol majeur K 216 par le violoniste Augustin Dumay qui dirige le Camerata Academica de Salzburg.

L’andantino du concerto pour flûte et harpe K 299 avec Jean-Pierre Rampal, flûtiste et Lili Laskine, harpiste.

Le 3ème Mvt, rondo allegretto du concerto pour hautbois KV 314 interprété par François Leleu, hauboïste.

L’allegro du concerto pour cor n° 3 KV 447 par le soliste corniste Dennis Brain et l’Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Herbert Von Karajan, un enregistrement emblématique.

Une conclusion originale avec le Cor, poésie d’Alfred de Vigny composée par Ange Flégier et interprétée par la voix magnifique de la basse noble canadienne Jean-Pierre Legaré.

Présenté par Bernard Ventre.