Les Rubies Parisis du Parisis Rugby Club

Vendredi 21 février, j’ai reçu la toute jeune mais innovante section Rubies Parisis du Parisis Rugby Club.

Créée en 2018, cette section sportive pas comme les autres propose aux femmes, pendant ou après un cancer, de pratiquer le rugby à 5 ou au toucher, sans contact violent.

Un moyen de s’amuser, de faire une activité physique mais aussi de reprendre confiance en soi et de retrouver une vie sociale épanouie.

L’esprit du Rugby est toujours là, ses valeurs humaines aussi, les règles du Rugby quant à elles s’adaptent : on passe, on touche, on lance, on marque mais pas de plaquage, pas de mêlée ni de jeu au pied.

Pour nous parler du Rubies Parisis et du Sport Santé, j’ai rencontré 3 membres de l’équipe : Audrey Berthoumieu, médecin référente de la section ; Thibaut Coché, éducateur/entraîneur et Sébastien Apchère, chercheur à l’institut Gustave Roussy et particulièrement en charge des relations avec les hôpitaux.