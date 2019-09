Les Thermes de Vichy, reine des villes d’eaux

Je vous emmène en escapade à Vichy, la Reine des Villes d’Eaux, qui a su s’adapter aux nouveaux besoins de sa clientèle venue du monde entier.

Vous entendrez Dr Philippe Guérin, médecin conseil auprès des Etablissements thermaux de Vichy, et Pr Yves-Jean Bignon, oncogénéticien, maire adjoint chargé du thermalisme et du patrimoine, professeur de médecine à la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand, a été l’investigateur principal d’une étude pionnière sur la prise en charge post-cancer du sein qui sert maintenant de référence en France et dans plusieurs pays d’Europe.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.

Plus d’informations sur les Thermes de Vichy.

Plus d’informations sur le Spa Hotel de Vichy.