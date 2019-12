Les Trésors de la Danse – de Chopin à Tchaïkovsky

Johann Strauss fils reste incontestablement de roi de la valse et le plus glorieux représentant de la dynastie des Strauss qui firent tourner les têtes de la Vienne impériale.

Cette émission vous propose un panel de danses et de compositions autour de la valse tels Berlioz avec un Bal extrait de la Symphonie fantastique de Chopin et La Grande Valse Brillante op.18, Katchatourian dans Mascarade Tchaïkovsky et son célèbre ballet Le Lac des Cygnes, Weber, l’Invitation à la danse, Léo Delibes, Coppélia.

La valse devait connaître bien d’autres développement dans toute l’Europe. En France, notamment avec La valse des patineurs d’Emile Waldteufel, longtemps l’un des morceaux classiques les plus populaires.

On peut aussi évoquer les célèbres polkas : Tritsch-Tratsch de Johann Strauss, Pizzicato-polka des deux frères Strauss Johann et Joseph sans oublier Sperl Polka de Johann Strauss père au programme de nos trésors de la Danse.

Présenté par Bernard Ventre.