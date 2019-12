Les Trésors de la Danse – les Mazurkas par Horowitz

A nouveau, notre ballade musicale de pages musicales exceptionnelles autour des plus belles danses des plus célèbres aux plus rares se poursuit au fil des émissions.

Les Mazurkas op.30 n°4 et op. n°3 interprétées en live à Moscou le 20 avril 1986 par Vladimir Horowitz sont des enregistrements emblématiques rapportés par Deutsche Grammophone dans un album intitulé Horowitz à Moscou.

Il vous est proposé dans cette programmation la valse op.67, inédite, Die Romantiker de Joseph Lanner, une Polka de Rachmaninov, une valse extraite du Chevalier à la Rose de Richard Strauss, La Valse des Fleurs extraite de Casse Noisette de Tchaïkovsky suivis d’autres Trésors de la Danse.

Présenté par Bernard Ventre.