KASSAV… Le plus grand groupe français avec 14 membres sur scène. Un record de 63 concerts à guichets fermés au Zénith de Paris. Créateur d’un style musical novateur dans les années 80.

Le groupe légendaire antillais a fêté ses 40 ans d’activité cette année et toujours plus de succès ! Retraçons ensemble cette aventure extraordinaire qu’a vécu KASSAV et ce bel héritage musical qu’ils nous offre !