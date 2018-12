L’histoire du poilu Henri Robin, prisonnier pendant 4 ans

Michel Lebec l’invité de ce dernier 14/mémoire nous rapporte la mémoire de la personne qui l’a élevé, qui n’était ni son père, son grand-père mais de son parrain devenu au fil des années son père spirituel, Henri Robin. Michel Lebec se souvient du vieil homme qui livrait ses souvenirs à un enfant dans les années 60.

Né en 1888, Henri Robin a accomplit deux ans et demi de service militaire dans l’infanterie entre 1908 et 1912. Dès août 1914, il fut mobilisé, fit les premiers combats sanglants de Belgique et prisonnier pendant 4 ans. Il en revint après avoir donné plus de 6 ans à la patrie.

Présenté par Bernard Ventre.